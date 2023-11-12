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التعليم تعلن توفر منح دراسية صينية للدراسات الأولية والعليا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "توفر 16 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الصينية الى العراق للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025/2024".

بدورها، أكدت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، أن "آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين الموافق 2024/1/1".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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