انت الان تتابع خبر العراق على موعد مع موجة قطبية باردة وأمطار غزيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "سحب الحالة الجوية المتوقعة قبل نهاية هذا الاسبوع ترصدها الاقمار الاصطناعية، الحالة ناتجة عن مرور اخدود علوي بارد مصحوب بجبهة هوائية باردة يبدأ تأثير امطارها الليلة ويوم غد الاثنين في مناطق من نينوى والانبار وبعض مناطق متفرقة من مدن الشمال، ثم يندفع تأثيرها خلال ساعات نهار ومساء الثلاثاء نحو باقي المدن، ليشملها التأثير بشدة متفاوتة".وأضاف أن "التوقعات الاولية خلال فترة ذروة تأثير الحالة (الأربعاء والخميس) متوقع امطار غزيرة على فترات تشمل مناطق من جنوب البلاد والفرات الاوسط والوسط"، مبينا أن "الشوارع الداخلية ستشهد فخا وسيول على المناطق الحدودية الشرقية".

واشار عطية الى، أن "موجة باردة خفيفة واجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الليل متوقع اعتبارا من يوم الاربعاء تعقبها موجة قطبية اشد برودة نهاية الشهر الحالي"، مبينا أن "صواعق البرق والرياح الهابطة القوية متوقعة خلال ذروة التأثير".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت أمطاراً غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، ولا تغير بدرجات الحرارة في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متعددة منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون غزيرة في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة بالقسم الشمالي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في اقسامها الشرقية ثم يتحسن، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة في اقسامها الشرقية في الصباح الباكر ثم يتحسن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

