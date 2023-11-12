انت الان تتابع خبر محافظة بغداد تحدد الموعد النهائي لنصب عدادات المولدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إنَّ المحافظة أصدرت قراراتها مطلع الشهر الحالي بإلزام متعهدي المولدات الحكومية والأهلية بنصب عدادات بغية حساب ساعات تشغيل الكهرباء، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أنَّ هناك لجاناً خاصة ستعمل على ربط هذه العدادات في جميع مناطق بغداد تباعاً خلال الشهر الحالي، على أن تتم الجباية نهايته.

