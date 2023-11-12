مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة

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رابطة العالم الإسلامي ترحب بالقرارات الصادرة عن القمة المشتركة غير العادية
رحَّبت رابطة العالم الإسلامي، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض؛ وتأييدها...
80 قذيفة تسقط على مدينة خيرسون يوميا
بعد مرور عام على استعادة أوكرانيا مدينة خيرسون من القوات الروسية، لا يزال كلا الجانبين يخوضان معركة استنزاف متعثرة.ويقول العديد من...
الحوثي يجند الأطفال بقوافل فلسطين
واصلت عصابات الحوثي الإرهابية حملاتها الكاذبة وخدعها المختلفة على الشعب اليمني، مستغلة الظروف في فلسطين للعمل عليها بالشكل...
وزير الخارجية: لا استقرار إلا عبر السلام وكسر حصار غزة
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، إن القادة أجمعوا...
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، ، تتعلق بالعلاقات الثنائية...
دور سعودي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه العدوان
يعكس قرار الاستعاضة عن عقد «القمة العربية غير العادية» و«القمة الإسلامية الاستثنائية» بعقد قمة واحدة هي «القمة العربية الإسلامية...
بيان القمة العربية الإسلامية.. كسر حصار غزة وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي
دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في العاصمة السعودية اليوم السبت، إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا...
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