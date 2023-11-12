اخبار العالم

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة

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رابطة العالم الإسلامي ترحب بالقرارات الصادرة عن القمة المشتركة غير العادية

رحَّبت رابطة العالم الإسلامي، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض؛ وتأييدها...

6d42c66ce5.jpgمكة المكرمة:
e66ef6171e.jpg28 ربيع الثاني 1445 هـ

80 قذيفة تسقط على مدينة خيرسون يوميا

بعد مرور عام على استعادة أوكرانيا مدينة خيرسون من القوات الروسية، لا يزال كلا الجانبين يخوضان معركة استنزاف متعثرة.ويقول العديد من...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png28 ربيع الثاني 1445 هـ

الحوثي يجند الأطفال بقوافل فلسطين

واصلت عصابات الحوثي الإرهابية حملاتها الكاذبة وخدعها المختلفة على الشعب اليمني، مستغلة الظروف في فلسطين للعمل عليها بالشكل...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png28 ربيع الثاني 1445 هـ

وزير الخارجية: لا استقرار إلا عبر السلام وكسر حصار غزة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، إن القادة أجمعوا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1445 هـ

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، رسالة خطية، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، ، تتعلق بالعلاقات الثنائية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1445 هـ

دور سعودي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه العدوان

يعكس قرار الاستعاضة عن عقد «القمة العربية غير العادية» و«القمة الإسلامية الاستثنائية» بعقد قمة واحدة هي «القمة العربية الإسلامية...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1445 هـ

بيان القمة العربية الإسلامية.. كسر حصار غزة وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي

دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في العاصمة اليوم السبت، إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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