مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة

رابطة العالم الإسلامي ترحب بالقرارات الصادرة عن القمة المشتركة غير العادية رحَّبت رابطة العالم الإسلامي، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض؛ وتأييدها... مكة المكرمة: مكة المكرمة: دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ 80 قذيفة تسقط على مدينة خيرسون يوميا بعد مرور عام على استعادة أوكرانيا مدينة خيرسون من القوات الروسية، لا يزال كلا الجانبين يخوضان معركة استنزاف متعثرة.ويقول العديد من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ الحوثي يجند الأطفال بقوافل فلسطين واصلت عصابات الحوثي الإرهابية حملاتها الكاذبة وخدعها المختلفة على الشعب اليمني، مستغلة الظروف في فلسطين للعمل عليها بالشكل... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 28 ربيع الثاني 1445 هـ 28 ربيع الثاني 1445 هـ وزير الخارجية: لا استقرار إلا عبر السلام وكسر حصار غزة قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، إن القادة أجمعوا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1445 هـ 27 ربيع الثاني 1445 هـ ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، ، تتعلق بالعلاقات الثنائية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1445 هـ 27 ربيع الثاني 1445 هـ دور سعودي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه العدوان يعكس قرار الاستعاضة عن عقد «القمة العربية غير العادية» و«القمة الإسلامية الاستثنائية» بعقد قمة واحدة هي «القمة العربية الإسلامية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1445 هـ 27 ربيع الثاني 1445 هـ بيان القمة العربية الإسلامية.. كسر حصار غزة وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في العاصمة السعودية اليوم السبت، إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1445 هـ 27 ربيع الثاني 1445 هـ

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