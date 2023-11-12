وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء توقف تماما وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن "مجمع الشفاء الطبي توقف تماما، وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى:، مؤكدا وفاة 5 مصابين نتيجة عجز الطواقم الطبية عن معالجتهم إثر انقطاع الكهرباء

واكد ان طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة توفوا، متوقعا ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات القادمة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "قصف الجيش الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شخص موجودين داخل المجمع"