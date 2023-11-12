لازاريني حثّ جامعة الدول العربية على التحرك لتغيير مسار ألازمة في غزة

اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الوضع في غزة، أنه "مأساوي"، محذرا من "مخاطر المعايير المزدوجة. وقد ذكرت بحزم موقف الأونروا ضد التهجير القسري لسكان غزة، ومعظمهم من نسل لاجئي فلسطين. وحذرت من امتداد النزاع إلى المنطقة. لقد وصلت الضفة الغربية إلى نقطة الغليان، حيث تؤدي أعمال العنف من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين لفقدان الأرواح يوميا. وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية درجة شديدة من التوترات".

ولفت في كلمة امام القمة الطارئة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، الى ان "كان الشهر الماضي موجعا للغاية بالنسبة لنا جميعا. الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين، في حداد على 101 من الزملاء الذين تأكد مقتلهم في غزة. ويوم الإثنين، ستنكس الأمم المتحدة أعلامها في جميع أنحاء العالم حدادا على أرواحهم وتكريماً لذكراهم. وفي جميع أنحاء قطاع غزة، أفيد بمقتل أكثر من 10,000 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. ومن المؤكد أن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض. وقد دفعت القوات الإسرائيلية بأكثر من 1,5 مليون ونصف شخص للخروج من شمال قطاع غزة. ويقيم الآن أكثر من 700,000 من النساء والأطفال والرجال في مدارس وملاجئ الأونروا".

واشار الى ان "اليوم يشعر أهالي غزة بتجريدهم من إنسانيتهم وبالخذلان. يتوقون إلى الطمأنينة، خاصة من إخوانهم العرب والمسلمين، بأنهم يسمعون بكاء أطفالهم، ويرون الخوف في عيون أمهاتهم". ورأى أن "لقد اعتمد الفلسطينيون في غزة دائما على العالم العربي والإسلامي للتضامن معهم. واليوم، هم بحاجة أيضاً إلى تحويل هذا التضامن إلى فعل أقوى وأكثر تأثيراً. إنني التمس دعمكم في ثلاثة مسائل محددة وعاجلة:

أولا: التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي. يجب أن نصر على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات. ينبغي أن يكون هذا طلبنا المتكرر. وإنني واثق بأن الكثير منكم قادرون على التأثير على مسار الأحداث، ولا ينبغي ادخار أي جهد في هذه المرحلة.

ثانيا: التدفق المُجْدٍي والمستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود. يتوجب علينا التأكد من أن تدفق الإمدادات يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية المهولة. لكن العمليات اللوجستية والتحقق من الشاحنات من قبل إسرائيل بطيئة للغاية، فلا تتيح سوى لعدد محدود من الشاحنات الدخول إلى غزة. يجب أن نزيد من كمية المساعدات ونستخدم معابر أخرى، بما في ذلك داخل إسرائيل، مثل معبر كرم أبو سالم.

ثالثا: الأونروا بحاجة ملحة إلى الأموال وإلى صوتكم، الأونروا ليست فقط أكبر وكالة أمم متحدة في غزة، ولكنها أيضا آخر شريان حياة لقرابة 2.2 مليون شخص. ويمكننا تقديم أكثر بكثير إذا ما توفرت لدينا الوسائل. أتقدم بجزيل الشكر للدول التي أعلنت بالفعل عن مساهمات على استجابتها السخية. وأدعو بكل احترام الأعضاء الآخرين في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى أيضا إظهار تضامنهم مع إخوانكم وأخواتكم في غزة من خلال دعم الأونروا.

وختم: أود أن أخبر الناس في ملاجئنا أن العالم العربي والإسلامي كلفنا بمساعدتهم ومنحنا الموارد للقيام بذلك. وأخيرا، أحتاج منكم أن تدافعوا بقوة عن الوكالة ضد الادعاءات الباطلة والخبيثة التي تقول بأن مدارسها تعلم الكراهية أو أنها خذلت المدنيين في غزة. هذه الاتهامات تأتي من أولئك الذين يريدون لنا أن نفشل. وهي اتهامات تغذي بيئة سامة ومستقطبة بشدة. يجب علينا أيضا التفكير في اليوم التالي للحرب. لقد أصبح الحل السياسي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين الناس. والامكانية الحقيقية لإقامة دولة فلسطينية لأمر حاسم. يجب أن نتراجع عن حافة الهاوية، قبل فوات الأوان. وإنني أحثكم، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على التحرك الآن لتغيير مسار هذه الأزمة. وبدعمكم، الأونروا مستعدة للقيام بدوره".