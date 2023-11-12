الشرطة البريطانية: إصابة 9 عناصر واعتقال 126 متظاهرا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أن "9 من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية، وأنها اعتقلت 126 متظاهرًا".

واوضحت شرطة لندن إنها "اعتقلت نحو 150 محتجًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن"، مضيفة أنه "أُصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول".

وأشارت الشرطة أيضا إلى أن "الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.