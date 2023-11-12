بسبب عدم تلقيهم العلاج.. وفاة عدد من مرضى السرطان في قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر طبية، بأن عددا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظل انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مجمع الشفاء الطبي توقف تماما، وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى، مؤكدا وفاة 5 مصابين نتيجة عجز الطواقم الطبية عن معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء.

وأضاف المتحدث أن طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة قد توفوا، متوقعا ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن "قصف الجيش الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شخص موجودين داخل المجمع".

كما صرح مصدر صحفي من داخل مستشفى الشفاء لـ "روسيا اليوم" بأن "اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع".

وقال مدير عام وزارة الصحة بغزة إن مستشفى الشفاء يتعرض الآن إلى قصف جديد من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن الكوادر الطبية في المجمع تتناول التمر والماء فقط منذ يومين لتبقى على قيد الحياة.