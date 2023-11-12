شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| حريق هائل يخلف دماراً كبيراً في لوس أنجلوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

تسبب حريق هائل وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط المدينة، مما أدى لإغلاق الطريق مؤقتاً، بحسب السلطات.