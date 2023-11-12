انت الان تتابع خبر اعتقال متهم محكوم بالسجن 7 سنوات واثنين بسرقة مخزن تجاري ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب تمكنت من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن 7 سنوات عن حادث سرقة مبلغ مالي وجهاز موبايل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل".وأضاف، أن "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة (٦٠٠) كارتون معجون أسنان ومنظفات من داخل مخزن تجاري لمواد التنظيف ضمن منطقة اليرموك ببغداد".

وأشار البيان الى، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

