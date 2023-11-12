انت الان تتابع خبر إنزال جوي أردني ثاني في غزة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن السكان في غزة.ووفقاً لبيان لـ"الجيش الأردني"، فإن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن أفراداً من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

