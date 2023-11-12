كتائب القسام تدمر دبابتين إسرائيليتين جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس الفلسطينية، تدمير دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غزة، وذلك باستخدام قذائف الياسين 105، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية

وجاء ذلك بعد إعلان كتائب القسام أمس السبت تدمير 160 آلية عسكرية من دبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلية منها 25 خلال 48 ساعة فقط.

وأوضح المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن الاحتلال يحاول غسل دمائه وهزيمته في 7 من أكتوبر بقتل الأطفال والرجال والنساء وهدم المساجد والكنائس في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: ورغم ما يفعله الاحتلال من مجازر، يخرج المجاهدون للعدو من تحت الأرض ومن خارجها ومن كل مكان يتقدم إليه في مواجهة غير متكافئة، ورغم ذلك يخيفوهم ويرعبوهم ونكلفهم أثمانًا باهظة.

وفي سياق متصل، يواصل طيران الاحتلال ومدفعيته، القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وحصاره من الجهات كافة، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.