شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: القمة العربية الإسلامية عكست أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض، مؤكدا أن كلمة الرئيس أكدت على الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، أن الرئيس السيسي حرص على توجيه عدد من الرسائل خلال كلمته من أجل الوصول إلى حالة التهدئة ووقف إطلاق النار الفوري لحماية المدنيين الأبرياء، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القمة العربية الإسلامية عقدت في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية حربا تشنها القوات الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين، لافتا أن الرئيس أكد على أن هذه القمة غير عادية لأنها تأتي في ظروف استثنائية.

وأشار النائب أحمد نشأت منصور، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمالا للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية حيث عقدت قمة القاهرة للسلام2023، موضحا أن الدولة المصرية من اليوم الأول للحرب وهي تبذل جهودا حثيثة وتكثف اتصالاتها من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع ومنع تهجير الفلسطينيين.