شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "القصبى" ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن رئيس حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس بدور الانعقاد الرابع.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.