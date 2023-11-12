شكرا لقرائتكم خبر عن القصبى بعد اختياره ممثلا لبرلمانية لمستقبل وطن: التحديات تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى إن تكليفه وتشريفه برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية لمجلس النواب المصرى يأتى فى توقيت بالغ الحساسية والعالم يمر حولنا بالأحداث الجسام من انقسامات وحروب وتكتلات، وعلى الصعيد الداخلى تواجه مصر تحديات اجتماعية واقتصادية، كما نستعد لانتخابات رئاسية الأمر الذى يتطلب مناأن نسمو فوق كل خلاف ونتكاتف مؤيدين ومعارضين ومستقلين لإعلاء المصلحة الوطنية، ونبقى كلنا مصريين ووطنين وتتلاشى كل الصفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى أول حديث له عقب إعلان اختياره ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.

وأضاف القصبى: أثق كل الثقة أن المولى سوف يعيننا على أداء المهمة وعلى رأس هذا المجلس قيادة وطنية مخلصة متمثلة فى العالم المستشار الدكتور حنفى جبالى، وهيئة مكتبه وفى الزملاء النواب، مضيفا: زملائى النواب أدوا مهمتمهم الوطنية خلال المرحلة السابق تشريعيا ورقابيا، ونتطلع إلى أن نتعاون فى المرحلة القادمة إعلاء لمصلحة العباد والبلاد.

يذكر أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.