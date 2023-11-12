جرادي: ما أظهرته المقاومة في لبنان حتى الآن من إدارة الصراع على الحدود اللبنانية فيه الكثير من الحكمة

رأى النائب الياس جرادي أن "قرارات القمة العربية السعودية كانت شديدة اللهجة إنما صوت المعركة يعلو فوق أي صوت، والسؤال ليس بالقرارت إنما بكيفية تفعيلها".

واشار في حديث للـLBCI، الى إننا "لا نعتبر أن لا لزوم لهكذا قرارت إنما ذلك غير كاف أبدًا،" لافتا إلى أن "المطلوب من كل المجتمع الدولي وليس فقط المجتمع العربي والإسلامي أن يكون ضاغطًا بشكل عملي من خلال إتخاذ خطوات عملية كالضغط الإقتصادي العربي ودعم غزة والتهديد بالمقاطعة الإقتصادية والدعم المعنوي واللوجستي". وأكد أن "القضية الفلسطينية هي قضية مركزية تعني جميع العرب وهي قضية إنسانية جمعاء ولا تعني محور الممانعة فقط".

ولفت إلى أن "ما أظهرته المقاومة في لبنان حتى الآن من إدارة الصراع على الحدود اللبنانية فيه الكثير من الحكمة وهي ملتزمة بقواعد الإشتباك وعدم توريط لبنان". وذكر أنه "للمرة الأولى، الشعب الفلسطيني يثبت صموده ويدافع عن كرامة الأمة العربية كافة".

كما شدد جرادي على أن "ما بعد 7 تشرين الاول ليس كما قبله، فقد أرسى معادلات كثيرة منها أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع قابل للتفكك والهزيمة والجيش الإسرائيلي لم يعد "لا يقهر". واكد ان "الدم والقهر لا يولد إلا الإنفجار، ولا مخرج إلا السلام، فهو المخرج الوحيد المستدام".