كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند اسرائيلية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير ناقلة جند اسرائيلية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105. وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة شمالي قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل 5 ضباط وإصابة آخرين في المعارك. ويظهر مقطع الفيديو الذي بثته القسام استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في منطقتي التوام وبيت حانون شمالي القطاع بقذائف "الياسين 105". وجاء بث الفيديو بعد وقت قصير من إعلان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير مقاتلي الحركة 25 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.

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