الأمم المتحدة اعلنت سقوط عدد كبير من القتلى في قصف على مقر لها في غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب. واكد البرنامج في بيان إن "القصف ادى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

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