احصائيات عن الجولة الـ4 من دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يغرد وحيداً

بغداد - ياسين صفوان - ادناه نتائج الجولة الرابعة كاملة:



*جدول الترتيب

وبعد انتهاء الجولة، انفرد نادي القوة الجوية بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقاط) ويقف بالمركز الثاني فريق نادي الشرطة برصيد 9 نقاط ثم فريق نادي دهوك ثالثا بـ8 نقاط، كما مبين ادناه:

وكان الاتحاد العراقي أعلن ايقاف الدوري بعد انتهاء الجولة الرابعة لتجمع المنتخب الوطني استعدادا للقاء منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن منافسات آسيا المزدوجة.

وانطلق الدوري العراقي بنسخته الجديدة، بعد أن كان الحديث عن تأخير انطلاقته على وقع الأزمة المالية التي تحيط بعديد الفرق، بالإضافة إلى مخاوف كبيرة من الكثيرين، بسبب جدوله المزدحم.