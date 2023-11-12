انت الان تتابع خبر أبرزها قمة السيتي وتشليسي.. مباريات "قوية" في دوريات أوروبا اليوم والان مع التفاصيل
ليفربول X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X فولهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
برايتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 عصرا
وست هام X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا
تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي X إمبولي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1
أودينيزي X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1
فيورنتينا X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 2
لاتسيو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1
انتر ميلان X فروسينوني – الساعة 10:45 على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
لايبزيج X فرايبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X تولوز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
كليرمون فوت 63 X لوريان – الساعة 5 عصرا
ميتز X نانت – الساعة 5 عصرا
رين X ليون – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لانس X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4