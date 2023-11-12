انت الان تتابع خبر أبرزها قمة السيتي وتشليسي.. مباريات "قوية" في دوريات أوروبا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ليفربول X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1أستون فيلا X فولهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2برايتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 عصراوست هام X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X إمبولي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1

أودينيزي X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

فيورنتينا X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 2

لاتسيو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1

انتر ميلان X فروسينوني – الساعة 10:45 على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

لايبزيج X فرايبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X تولوز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

كليرمون فوت 63 X لوريان – الساعة 5 عصرا

ميتز X نانت – الساعة 5 عصرا

رين X ليون – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لانس X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4