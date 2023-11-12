انت الان تتابع خبر بمساحة 16 دونماً.. افتتاح ثلاث حدائق جديدة بجانب الرصافة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الدوائر البلدية مستمرة بتنفيذ الحملة التي أطلقها امين بغداد عمار موسى كاظم والتي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء وتحويل الفضاءات المتروكة والخالية إلى متنزهات وحدائق تكون محطة استراحة وترفيه للعوائل البغدادية استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".واضاف، ان "دائرة بلدية الغدير افتتحت حديقة الياسمين بمساحة 7 دوانم بعد انجاز اعادة تأهيلها وصيانة النافورات ونصب العاب الاطفال واعمدة الانارة ليصبح واحداً من اجمل المتنزهات بجانب الرصافة".

وتابع البيان، ان "دائرة بلدية الصدر الاولى افتتحت ايضاً متنزه الاقصى بمساحة 6 دوانم ضمن مدخل مدينة الصدر من جهة القناة وتحويل المنطقة من ساحات متروكة ومرتع للانقاض والنفايات الى واحد من اجمل المتنزهات يضم الى جانب المسطحات الخضراء اعمال الانارة ونشرات الزينة واماكن الاستراحة والمصاطب والعاب الاطفال ".

وبين ان " دائرة بلدية الشعب افتتحت ايضاً حديقة اور بمساحة 3 دوانم مقسمة لجانبين الاول موقع للالعاب خاص للاطفال والآخر متنزه يضم مسطحات خضراء واشجار ونافورة واعمال الانارة ومصاطب الجلوس والاستراحة".