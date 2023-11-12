شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى للنواب: أشكر كل من شارك بمقترحات.. ويكفيكم شرف المحاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لكل النواب الذين يتقدمون بمقترحات تعديلات أثناء مناقشة مشروعات القوانين، حتي حال عدم الموافقة علي هذه التعديلات.

وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين:" أكرر الشكر لمن تفضل مناقشة مشروعات القوانين حتي لو يتم الموافقة علي المقترح ويكفيه شرف المحاولة، مضيفا :"مجلس النواب هو السلطة التشريعية لذا أرجو الاهتمام بالوظيفة التشريعية بجانب الرقابة".

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها الى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.