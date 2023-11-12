شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الصحفيين تنظم ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفى شريف قنديل، اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع بمبنى النقابة، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يستعرض الكتاب الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.

الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطينى، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخى، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضى.