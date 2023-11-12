شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون محل النقاش إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد دندش، إن مشروع القانون خطوة للاهتمام بالطفل المصرى وتشجيع الابتكار، ويستهدف تبنى الطفل حال الوصول لمرحلة الشباب، ويكون ذلك من خلال مؤسسة تابعة للدولة تتبنى الاطفال من سن 5 سنوات إلى 18 عاما، متسائلا عن مصير أطفال الشوارع، وضرورة أن يكون هناك آلية وتشريع لحمايتهم، خاصة وأنهم ضحية للمجتمع، ولابد من تكاتف مؤسسات الدولة لحمايتهم.