شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الدولة المصرية تهتم بـ"المبدع الصغير" فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، الدولة المصرية تهتم بالمبدع الصغير في الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة نشوى رائف، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تهتم بالمبدع الصغير ولذلك استحدثت جائزة المبدع الصغير، والتي تستهدف الكشف المبكر للمبدع الصغير وهو ما يتماشي مع الإستراتيجية الوطنية للدولة.

وأوضحت أن الدولة تعمل على زيادة المحفزات بشأن المبدع الصغير، معلنة الموافقة على مشروع القانون.

وقالت النائبة سامية توفيق، إن جائزة المبدع الصغير انجاز جديد للدولة المصرية، مشيرة إلي أن الدستور كفل للطفل الحماية الفكرية، وأن مشروع القانون يستثمر موهبته، مؤكدة أن الدولة تهتم بالمبدع الصغير يؤهل الطفل فكريا وأدبيا بالجمهورية الجديدة".

واستعرضت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقالت خلال الجلسة العامة اليوم: لجنة الإعلام تري أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.

وثمنت الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.

وأوضحت أن اللجنة اطلعت على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، حيث استبان لها أن شروط منح هذه الجوائز انصبت فقط على قيمة العمل أو المنتج أو الابتكار المقدم ذاته وأن يكونذاقيمة علميــة أو أدبية أو فكرية أوفنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأنيضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة ولم يتطرق القانون السابق ذكر في نصوصه أو سعى بأي صورة لوضع شروط أخرى تتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على الجائزة .

وقالت "شرف الدين:" اللجنة إذ تطمئن ‘لى أن توافر شرط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن يمكن المسئولين عن منح تلك الجوائز من أن يضعوا في الاعتبار هذه الأمور كبديهيات استقر عليها العمل فى منح تلك الجوائز والدليل على ذلك أننا لم نجد فيمن حصلوا على جوائز الدولة أو جائزة الطفل من كان سيئ السمعة أو سبق له ارتكاب أى من الجرائم المخلة بالشرف أو حصل على الجائزة دون أن يرد اليه اعتباره.

وأوضحت أن اللجنة ترى أن التعديل الوارد بالمادة (2) والذي ينص على ألا يكون قد سبق للطفل الفوز بالجائزة فى المستوى العمري ذاته يحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين حال التزاحم على الجائزة بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال للمشاركة والفوز بالجائزة، داعية الموافقة على مشروع القانون المعروض، ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.