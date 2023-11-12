ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته ووضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ان "حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته"، لافتا الى اننا "وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان".

واشار في حديث لقناة "الجزيرة"، الى اننا "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة"، موضحا ان "لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها". ولفت الى ان "الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان".

وشدد على ان "ما يهمني أن يبقى لبنان بعيدا عن الحرب ونتطلع دائما إلى الاستقرار"، مطالبا بـ"وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن". وذكر اننا "نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان". واعتبر انه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر". واوضح ان "نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرا على ورق". ورأى ان "لا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة". وطلب "من الدول العربية خصوصا التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الاستفزازات بجنوب لبنان".