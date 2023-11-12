وزارة الصحة في غزة: غارة إسرائيلية دمّرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي

اعلنت وزارة الصحة في غزة ان "غارة إسرائيلية دمّرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي". من جهته، اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

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