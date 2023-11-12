الجيش الاسرائيلي: اصابة 6 مدنيين جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان

افاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بـ"وقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين، جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى".
وأضاف في بيان أن "الجيش الاسرائيلي رد بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصادر إطلاق النار في لبنان".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخرا فرقة إطلاق خططت لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبناني.
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