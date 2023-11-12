هل هربت حمــ..ــاس الأسرى الإسرائيليين بين قوافل النازحين إلى جنوب غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأنه من المرجح أن تقوم حركة "حماس" بتهريب الأسرى الإسرائيليين بين قوافل النازحين المدنيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.

وخلال مؤتمر صحفي، رفض كونريكوس الخوض في التفاصيل، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يضع هذا الاحتمال بعين الاعتبار.

وأشار المتحدث إلى أن إحدى الفرق الإعلامية المرافقة للوحدات المقاتلة داخل القطاع قامت بالنداء باللغة العبرية أثناء مرور قافلة من النازحين الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه للتأكد من عدم وجود أسرى إسرائيليين بينهم.

واعترف كونريكوس بأن الجيش الإسرائيلي لم يضع نقاط تفتيش على قوافل النازحين ولكنه يبذل جهودا أخرى لرصد وجود رهائن بينهم ومنع حدوث ذلك.

يشار إلى أن الإسرائيليون يطالبون الحكومة بإعادة الأسرى لدى "حماس"، حيث شهدت تل أبيب أمس السبت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحرير الأسرى.