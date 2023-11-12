شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق منطقة بيلجورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرة مسيرة ثابتة الجناحين خلال الليل".

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشارت أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي منطقة بيلجورود".

كان أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، أن روسيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة والصواريخ، على العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة كييف.

تدمير مواقع تخزين مسيرات لأوكرانيا

وأشار سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 19 من بين الطائرات المسيرة الـ31، التي أطلقتها روسيا.

كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق، أن طائرات حربية تكتيكية روسية دمرت مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني في 117 منطقة.