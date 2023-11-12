رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية يقفون دقيقة حدادًا على أرواح شهداء قطاع غزة



ياسر رشاد - القاهرة - استلم اللواء الركن سلطان مفتاح سلطان العرياني رئاسة الندوة (27) للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، حول موضوع "تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللا متماثلة على العمليات و التدريب العسكري" خلال الفترة 12-16 نوفمبر 2023، بمقر الأمانة العامة.

ووقف المشاركون، في بداية الاجتماع، دقيقة حداداً لقراءة الفاتحة لأرواح شهداء قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.



فيما أكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي،علي اهمية تاثير التهديدات الحديثة و الحروب اللا متماثلة على العمليات و التدريب العسكري في المنطقة.



وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وتوحيد المصطلحات والمفاهيم.



وقال "إنه مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة استغلت الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية هذا التطور التكنولوجي واستخدامها في خلق أساليب جديدة لزعزعة الاستقرار في الأوطان معتمدة على سهولة الحصول على هذه التكنولوجيا".



وأضاف الذوادي "لذلك كان لابد من معرفة ودراسة أخطار هذه الحروب وإيجاد السبل الملائمة واستخدام وسائل التعليم الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة على كيفية التصدي لهذه التهديدات والوقاية منها".



وأشار إلى أنه من الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب والطرق الحديثة في كافة المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.



وأكد أهمية هذه اللقاءات التي تعزز علاقات التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في كافة الدول العربية .. مشيرا إلى أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي يحرص دائماً على تنظيم وعقد هذه الندوات لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتنسيق بين قواتنا المسلحة العربية في مجالات التدريب العسكري لتحقيق الأهداف المتوخاة منها.