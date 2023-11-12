أمطار غزيرة.. موجة الطقس السيئ تضرب بورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة صاحبها غيوم كثيفة في سماء المدينة، واعتدال في درجات الحرارة، ضمن موجة الطقس السيئ التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية.

ودفعت الأحياء المختلفة ومدينة بورسعيد بمعدات شفط وكسح المياه إلى الشوارع خاصة الرئيسية لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، كما رفعت غرفة عمليات المحافظة، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمتصلة بالغرف الفرعية في الأحياء والمديريات الخدمية، حالة الطوارئ، لمواجهة أي تداعيات لموجة الطقس السيئ.

في السياق ذاته، تتواصل عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، رغم سوء الأحوال الجوية.