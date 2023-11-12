فيديو وصور.. أمطار وغيوم في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تشهد محافظة المنيا أمطارًا خفيفة، مع ظهور غيوم حجبت أشعة الشمس، وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة، والتي سجلت اليوم 27 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

كما شهدت المحافظة وجود نشاط ملحوظ لحركة الرياح، مع ترقب لازدياد هطول الأمطار في الساعات المقبلة حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن جاهزية المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، من خلال تطهير كافة مخرات السيول، وتقوية الجسور بمراكز المحافظة المختلفة.

كما أعلن المحافظ تفعيل غرف العمليات، وتخصيص أرقام على مدار اليوم كاملاً لاستقبال أية بلاغات طارئة من المواطنين، مع التشديد على مسئولي شركة المياه والصرف الصحي على صيانة وتجهيز كافة سيارات الكسح تحسباً لأية سيول.