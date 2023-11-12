وزيرا الإنتاج الحربي والتنمية المحلية ومحافظ مطروح يبحثون التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ اللقاء بترحيب وزير الإنتاج الحربي بوزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح والوفد المرافق لهما، مشيرًا إلى أن اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث.

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الأساسي كركيزة للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها والاستفادة بما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار إلى أن محافظة مطروح من المحافظات التي نفذت الوزارة مشروعات بها ولقاء اليوم بغرض متابعة هذه المشروعات.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.

ولفت إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سيحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد استخدام الموارد المالية.

بدوره أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا الحرص لتعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، سعي الوزارة الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي، المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمهندس منير هلال، رئيس قطاع المشروعات المدنية، والمهندس محمد سعيد الخراشي، رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، وأمل الفرماوي، قائم بأعمال رئيس القطاع القانوني، وإبراهيم محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

وحضر من وزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية.