الفحص والعلاج بالمجان.. محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية في المتراس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية متكاملة في شمال المتراس بحي غرب، ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم صحة"، بهدف إتاحة الخدمات في الأماكن الأشد احتياجًا.

وأشاد الشريف بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن يجري توقيع الكشف وتوفير الأدوية بالمجان.

وقال المحافظ إنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالإسكندرية، مؤكدًا على استمرار تلك القوافل طوال العام.

يشار إلى أن القافلة تضم 3 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات هي "أطفال- باطنة- تنظيم أسرة" مع توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية والأدوية بالمجان مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر.

جاء ذلك في حضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا، مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب.