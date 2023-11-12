نواب: انضمام مصر لشركة أفريقيا 50 يساهم فى تعزيز التعاون مع القارة السمراء

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القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أهمية اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إليها، واتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام مصر إليها، مشددين على أنهما ستساهمان في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "الشركتان منبثقتان عن صندوق إفريقيا للاستثمار التي تساهم فيه مصر بـ100 مليون دولار، وهذه الاتفاقيات مهمة فى إطار التعاون والتكامل مع دول أفريقيا، وهو أمر مهم لصالح دعم التنمية الاقتصادية في مصر وإقامة المشروعات التنموية".

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "شكرا على هذا التوضيح، ربع رأس المال فقط المدفوع والباقي قابل للاستدعاء".

فيما، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر إلى دورها الريادي في أفريقيا، كل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في أفريقيا مصر تشارك فيها، وشاركت فى رأس مال الصندوق، والآن تشارك في شركة أفريقيا 50، وأوافق على الاتفاقيتين".

وقالت النائبة مرفت مطر: "هناك مشروعات مهمة تتم على أرض قارة أفريقية ومصر دائما متصدرة الدول الأفريقية، وتعمل دائما من أجل أفريقيا وتنمية المشروعات والتطوير، الاتفاقيتين يتضمنا طرح أسهم وتوزيعها، وجود بنك التنمية الأفريقية فى الاتفايقتين، نرى أن مصر ستستفيد منهما في مشروعات تطوير البنية التحتية الفترة القادمة".

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز التعاون والترابط بين مصر والدول الأفريقية، ولها فائدة على المستوى الاقتصادي في تعزيز التنمية.

وقال النائب نور أبو ستيت: "مصر دائما رائدة في قارة أفريقيا، ودائما تعمل على المشاركة فى تنمية المشروعات والتطوير في أفريقيا، ومساهمة مصر في شركة أفريقيا 50 فرصة هامة للانطلاق نحو التنمية وتطوير المشروعات وسيساهم في إقامة مشروعات تنموية وتطوير البنية الأساسية سواء في مصر أو مشروعات داخل الدول الأفريقية، وذلك يساعد على إيجاد فرص عمل كبيرة لشباب مصري يعمل في هذا المجال، وأوافق على هذه الاتفاقية، وندعو إلى زيادة رأس المال بها، وندعو إلى تكثيف مثل هذه الاتفاقيات والمشروعات".

وتحدث النائب الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا إن هاتين الاتفاقيتين مهمتين جدا على المستوى الاقتصادي، ومصر دائما تنضم للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، وهى أكبر مساهم في البنك الأفريقي للتنمية، والذى أنشأ شركتين إحدهما لتطوير المشروعات وأخرى لتمويل المشروعات، ومصر كذلك عضو فى البنك الدولي وفى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهى ليست وجاهة ولكن لها تأثير إيجابي على تعزيز عملية التنمية في مصر وقروضها ميسرة للغاية.

وأكد النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، موافقته على الاتفاقية، قائلا: "أى اتفاقية تعزز الوجود المصري فى أفريقيا ندعمها، ونوافق بالتالي على الاتفاقيتين التي تعظم الوجود المصري فى أفريقيا، ونتحفظ على توجه الحكومة الذى أصبح للتمويل فقط، هذا الدور والتواجد المصري القوى في أفريقيا افتقدناه، نوافق على الاتفاقية ونحذر من استمرار الحكومة أن يكون هدفها دائما هو الاقتراض".