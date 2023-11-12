شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: بيان القمة العربية الإسلامية عكس دور مصر كداعم أول لحقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عجاج، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية في الرياض أكدت للعالم موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها لفكرة التهجير القسرى والرفض الكامل للمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي كشفت التخاذل الدولي للدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإنسانية تجاه ما يحدث من قتل عمد واستخدام لأسلحة محرمة وغير مشروعة وحصار لأهالي غزة وترويع الآمنين والمدنيين الذين يعانون الحصار والممارسات اللا إنسانية بزعم الدفاع عن النفس.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب العدل إلى أن مضمون البيان الختامي لقمة الرياض "التضامن مع فلسطين" أكدت للعالم أن مصر هي الداعم والمحرك الرئيسي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ورفضها التهجير القسري على حساب حدود وأمن دول أخرى، فضلا عن تقديمها للمساعدات الإنسانية والإغاثات للمحاصرين هناك.

وأضاف أنه قد آن الأوان ليتحرك المجتمع الدولي ويتخلى عن صمته المتخاذل لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف القتال ضد الأطفال والرضع والنساء وترويع المدنيين ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه الدموية، ووقف احتمالية توسع المواجهات في المنطقة مما سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة علي المنطقة بأكملها، وأيضا وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.