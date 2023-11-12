شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، آخر المستجدات في غزة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد عقب الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين.

وانتقد "درويش" خلال كلمته الدول التي تدعي دعمها لحقوق الإنسان وفي الوقت ذاته تدعم إسرائيل بالسلاح، مؤكدا أن أي دولة تدعم إسرائيل بالسلاح سواء أمريكا أو أوروبا وكل من ساهم في دعم إسرائيل مشارك في اغتيال الإنسانية بغزة، موجها رسالة لجميع الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح قائلا :"فقدتم الإنسانية".

وتابع :" هذه الدول تتحدث عن هدنة إنسانية ودخول مساعدات ويدعمون في ذات الوقت إسرائيل بالسلاح"، مشيرا إلي أن الراهن في الغرب على الشعوب من أجل صناعة قنوات ضغط على الإدارات"

وأوضح أن الهدف من الأمم المتحدة الحفاظ علي الحقوق والسلام الدوليين لكن هذه لم يحدث في قضية فلسطين، مشيرا إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تواصل مع برلمانات العالم لرصد التحركات في إطار المتابعة.

وقال :" نعد ملفا بشأن القضية الفلسطينية وعدوان إسرائيل، مشيرا إلي أن الدولة الوحيدة التي تدعم فلسطين بشكل قوي هي مصر، رافضا المزايدات علي مصر، مؤكدا أن التاريخ سيذكر عظمة مصر ودورها".

وثمن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، قائلا :" الرئيس السيسي يسانده 105 ملايين مصري في ضهره، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".

بدورها قالت النائبة غادة عجمي أن اجتياح غزة مؤامرة تستهدف مصر وتهجير أهالي غزة إلي سيناء، معلنة رفضها لفكرة تصفية القضية.

وقالت "عجمي" خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية :" دورنا الآن أن نكون علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية ، مشيرة إلي أن حدود مصر ملتهبة موضحة أن الرئيس السيسى يقوم بدور عظيم، مشددة علي أهمية التكاتف خلف الرئيس .

وأكدت أن ما يحدث في فلسطين ضد الإنسانية متسائلة أين الغرب من حقوق الإنسان .