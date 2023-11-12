شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خارجية النواب: ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لغزة يفوق جميع المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لفلسطين يفوق كل المساعدات التي تم تقديمها من جميع الدول.

وأضاف "الخولي" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، نحن الآن نسجل مواقف دول بعينها كانت تتحدث عن حقوق الإنسان والآن نراها تدعم إبادة الإنسانية في غزة، مشيرا إلي أن ما يحدث في غزة أبشع جريمة منذ الحرب العالمية الثانية لذلك بعض المراكز البحثية في أمريكا تري أنها خسرت جيلا كاملا من العرب.

وتابع:" مصر تدعم فلسطين ورغم أنها - أي مصر - تعاني من تحديات اقتصادية لكنها أكبر دولة تبرعات لفلسطين بمساعدات تفوق جميع مساعدات دول العالم، مؤكدا أن ما تفعله إسرائيل بلطجة، مشيرا إلي أن إسرائيل تعتقل مواطن لديهم يظهر أي تعاطف علي السوشيال ميديا مع الإبادة التي تحدث في فلسطين وهو الأمر الذي يظهر الديمقراطية التي كانت تتحدث عنها إسرائيل".

وتوقع أن يحاكم نتنياهو في جانب الجنائية الدولية .

وقال النائب علاء عصام عضو هناك مخططات خبيثة تستهدف توطين أهل غزة في سيناء، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رسائله واضحة في هذه القضية والتي تتمثل في وقف إطلاق النار بشكل فوري ورفض مصر لتصفية القضية".

وأوضح أن القمة العربية والإسلامية التي عقدت أمس في الرياض عبرت عن الرؤية المصرية وعززت من الموقف المصري والجميع أكدوا أنهم مع مصر".