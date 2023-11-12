البابا فرنسيس يدعو لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة وتحرير الاسرى

دعا البابا فرنسيس إلى تقديم الرعاية فورا للجرحى في غزة وضمان حماية المدنيين، إلى جانب إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع وإطلاق سراح الاسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".

واشار البابا بعد العظة الأسبوعية، الى انه "إذا توقفت الأسلحة... لن يتسع نطاق الصراع".