اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة والذي توقف عن العمل في خضم قتال عنيف مع حماس، لكن الحركة رفضت استلامه.
واوضح نتانياهو بان السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا ينبغي أن تدير قطاع غزة. مؤكدا بان السلطة الفلسطينية فشلت في نزع السلاح في الضفة الغربية ولم تقم بإدانة حماس حتى الآن وبالتالي لن تدير غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: حماس رفضت عرضا إسرائيليا بتقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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