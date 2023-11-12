اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار ين غفير إنه يجب القضاء ليس فقط على قيادات ومقاتلي حركة حماس، بل مؤيديها من المدنيين الفلسطينيين وحتى "من يوزعون الحلوى" ابتهاجاً بعمليات الحركة.
وفي حديث لقناة 12 الإسرائيلية، وصف بن غفير جميع المتعاطفين مع حماس بالـ"إرهابيين"، وقال: "يجب أن يكون واضحا أن الهدف هو القضاء على حماس، وذلك يشمل من يغنون ومن يؤيدون ومن يوزعون الحلوى". وأضاف: "أدعو الآن إلى احتلال قطاع غزة".
ورفض الوزير اليميني المتطرف إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، وقال إنه "طالما أن حماس لا تطلق سراح الأسرى الذين في أيديها، فإن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو الإسرائيلي، وليس المساعدات الإنسانية".
كما دعا بن غفير إلى المزيد من التسليح للمستوطنين الإسرائيليين، قائلاً: "الأسلحة يمكنها أن تنقذ الأرواح. مهمتي الأولى الآن هي توزيع السلاح على المستوطنين".
واشتكى الوزير مما وصفه بـ"تجاهل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته لنصائحه حين طالب بالقضاء على جميع قيادات حماس وإنشاء حرس وطني إسرائيلي قبل نشوب الحرب. وأضاف: "إنهم لا يستمعون إلي، إنهم يعزلونني".
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير يدعو إلى احتلال غزة وتسليح المستوطنين: القطاع يحتاج الى مئات الأطنان من المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.