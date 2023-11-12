افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان "مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة طيرحرفا دون وقوع إصابات، علماً انّ هذا المنزل تم استهدافه بالأمس أيضاً".
كما افاد بان "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة".
ولفتت المعلومات الى ان "الحديث عن استهداف باص بصاروخ مسيّرة في حولا جنوب لبنان غير صحيح، والصحيح أن قذيفة فوسفورية سقطت في المحيط وأشعلت حريقاً في الحشائش امتدت إلى باص متوقف فأحرقته".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت منزلاً في طيرحرفا وصفارات الانذار تدوي في كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.