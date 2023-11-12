النشرة: مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت منزلاً في طيرحرفا وصفارات الانذار تدوي في كريات شمونة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان "مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة طيرحرفا دون وقوع إصابات، علماً انّ هذا المنزل تم استهدافه بالأمس أيضاً".

كما افاد بان "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة".

ولفتت المعلومات الى ان "الحديث عن استهداف باص بصاروخ مسيّرة في حولا جنوب لبنان غير صحيح، والصحيح أن قذيفة فوسفورية سقطت في المحيط وأشعلت حريقاً في الحشائش امتدت إلى باص متوقف فأحرقته".