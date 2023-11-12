اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب لله: استهداف تجمع لأفراد ‏من الجيش الاسرائيلي في مثلث الطيحات رويسة العاصي وتحقيق إصابات ‏مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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