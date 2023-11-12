شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل.. إسرائيل قصفت سيارات المستوطنين في 7 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً عن قصف المستوطنات أثناء عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، ناشرة اعتراف طيارين حربيين إسرائيليين للصحفي الذي أجرى التحقيق.

وطرح التحقيق المنشور في الصحيفة الإسرائيلية، عدداً من الأسئلة حول قدرة مقاتلي حركة حماس على مناورة المروحيات والطائرات الحربية التي حلقت فوق المستوطنات.

واتضح أن عناصر الحركة امتنعوا عن الجري في شوارع المستوطنات، واكتفوا بالحركة بشكل طبيعي كالسكان العاديين، ما دفع الطائرات الإسرائيلية إلى تفاديهم.

وفي الوقت نفسه، استهدفت إسرائيل سيارات، كان بداخلها مستوطنون هربوا من الحفل الموسيقي الذي كان مقاماً في مناطق الغلاف.

وفي تقرير منفصل لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أكدت أن الجيش الإسرائيلي أيضاً اضطر إلى قصف منشآت عسكرية سيطر عليها مقاتلو حماس، وكان في المنشآت إسرائيليون.