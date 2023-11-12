شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 340 مليون دولار.. إسرائيل تبيع «مقلاع داوود» لفنلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد، بيع نظام الدفاع الجوي «مقلاع داوود» لفنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 340 مليون دولار أمريكي.

وأكدت الوزارة في بيان أنها «وقعت اتفاقاً لبيع نظام مقلاع داوود لفنلندا» واصفة إياه بأنه «اتفاق تاريخي»، وقالت إن النظام الدفاعي الذي طورته شركات إسرائيلية وأمريكية بصورة مشتركة، قادر على اعتراض صواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات ومسيّرات.

وكانت إسرائيل وقعت في أيلول/سبتمبر الماضي عقداً بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع نظام الصواريخ «آرو 3» لألمانيا، في صفقة اعتبرت الأكبر في تاريخ قطاع الصناعة العسكرية لتل أبيب.

وقادت ألمانيا حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، وحثت الحلفاء على شراء أنظمة ردع.

وأعلنت فنلندا العضو الجديد في الناتو، في وقت سابق، أنها تعتزم شراء هذا النظام الدفاعي الإسرائيلي، وتوقع محللون أن يزيد الطلب الأوروبي على الأسلحة الإسرائيلية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.