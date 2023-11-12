انت الان تتابع خبر إطلاق التقديم الى المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية لهذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه تم "إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني الى الدراسة المسائية للطلبة من ذوي الشهداء ضمن المقاعد الشاغرة للسنة الدراسية 2024/2023 للطلبة الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى والذين لم يقدموا مسبقا الى القناة".



ويستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وفق البيان، إلى "غاية يوم السبت الموافق 2023/11/18".

