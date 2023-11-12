انت الان تتابع خبر توجيه قضائي جديد يخص انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع زيدان، وردت لـ الخليج 365، أنه "بالنظر لقرب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وانطلاق الحملات الاعلامية الخاصة بالمرشحين لخوض هذه الانتخابات، اقتضى اسناد اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات فيما يخص الاداء الاعلامي لبعض المؤسسات الإعلامية والضيوف الذين يظهرون من خلالها في حال مخالفة القانون من خلال القذف والسب المعاقب عليه بموجب احكام المواد (433 و 434 و 435) من قانون العقوبات النافذ كذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتجاوز على المنشورات الدعائية للمرشحين والاحزاب".