شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 31 شخصًا جراء الفيضانات في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الصومالية اليوم أن 31 شخصًا لقوا مصرعهم في الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت الصومال.

وأفاد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع في مؤتمر صحفي: أن 31 شخصًا لقوا حتفهم، مشيرًا إلى أن هذه الفيضانات أدت إلى نزوح قرابة مليون شخص، في كارثة هي الأسوأ في البلاد منذ عقود، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة.

المناطق الأكثر تضررًا

بدوره أوضح رئيس الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث محمد معلم عبدالله، أن المناطق الأكثر تضررًا تقع في ولايتي الجنوب الغربي وجوبالاند.

وأشار إلى أن الفيضانات أثرت أيضًا على مخيمات النازحين في الضواحي التي كانت تستضيف بالفعل مئات النازحين بسبب أسوأ جفاف في البلاد منذ أربعة عقود.