اخبار العالم

مذكرة تفاهم بين السعودية وكوت ديفوار بشأن المشاورات السياسية

0 نشر
0 تبليغ

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كاكو هواجا ليون أدوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

عقب ذلك، وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وكوت ديفوار، وذلك لتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.


كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين السعودية وكوت ديفوار بشأن المشاورات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا